Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

SİGARANIN ZARARLARI
Sigara içmenin sağlık üzerinde ciddi ve geri dönüşü olmayan etkileri vardır. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigara içmenin neden olduğu başlıca sağlık sorunları şunlardır:
Kanser: Sigara, akciğer kanserinin başlıca nedenidir ve aynı zamanda ağız, boğaz, gırtlak, pankreas, mesane ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler DNA'ya zarar verir ve kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler.
Kalp Hastalıkları: Sigara içmek kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi kalp hastalıkları riskini artırır. Sigara, kan basıncını yükseltir, damarların daralmasına neden olur ve kalp sağlığını zayıflatır.
Solunum Yolu Hastalıkları: Sigara, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum yolu hastalıklarının başlıca sebeplerindendir. Sigara içmek, akciğerleri tahrip eder ve nefes almayı zorlaştırır.
Bağımlılık: Sigara, nikotin adı verilen bağımlılık yapan bir madde içerir. Bu madde, beyin üzerinde etki yaparak sigara içmeye olan isteği artırır ve bağımlılığa yol açar.
Pasif İçicilik: Sigara dumanına maruz kalanlar, sigara içmeyen kişiler olsa dahi sağlık riskleriyle karşı karşıyadır. Pasif içicilik, sigara içenin etrafındaki kişilere de kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları oluşturur.
Genel Sağlık Durumu: Sigara içmek, bağışıklık sistemini zayıflatır, cilt yaşlanmasını hızlandırır, diş ve diş eti hastalıklarına yol açar, görme kaybı riskini artırır ve hamilelikte düşük, erken doğum gibi sorunlara neden olabilir.