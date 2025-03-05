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Haberler Yaşam Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:33

Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 2025 yılının ilk sigara zammını duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre, bir firma sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı ve bu artış, 5 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi. Güncellenen fiyat listesi, Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Peki, sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Mart 2025 zamlı sigara fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam yapıldığını bildirdi. Tütün kullanıcıları, bu zammın hangi sigara grubunu kapsadığını ve yeni fiyatların ne kadar olduğunu arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, hangi sigaralara zam geldi, sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte, ayrıntılar...

Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ grubuna ait sigaraların fiyatına 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"JTİ grubundan ilk sigara zammı 8 TL olarak gerçekleşti."

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Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

Yeni yapılan zamlarla birlikte JTİ grubunun sigara fiyatları güncellendi. En pahalı sigara fiyatı 91 TL'ye yükselirken, en ucuz sigara ise 76 TL olarak belirlendi.

Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Sigaraya zam mı geldi? 5 Mart 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu!

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmenin sağlık üzerinde ciddi ve geri dönüşü olmayan etkileri vardır. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigara içmenin neden olduğu başlıca sağlık sorunları şunlardır:

Kanser: Sigara, akciğer kanserinin başlıca nedenidir ve aynı zamanda ağız, boğaz, gırtlak, pankreas, mesane ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler DNA'ya zarar verir ve kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler.

Kalp Hastalıkları: Sigara içmek kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi kalp hastalıkları riskini artırır. Sigara, kan basıncını yükseltir, damarların daralmasına neden olur ve kalp sağlığını zayıflatır.

Solunum Yolu Hastalıkları: Sigara, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum yolu hastalıklarının başlıca sebeplerindendir. Sigara içmek, akciğerleri tahrip eder ve nefes almayı zorlaştırır.

Bağımlılık: Sigara, nikotin adı verilen bağımlılık yapan bir madde içerir. Bu madde, beyin üzerinde etki yaparak sigara içmeye olan isteği artırır ve bağımlılığa yol açar.

Pasif İçicilik: Sigara dumanına maruz kalanlar, sigara içmeyen kişiler olsa dahi sağlık riskleriyle karşı karşıyadır. Pasif içicilik, sigara içenin etrafındaki kişilere de kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları oluşturur.

Genel Sağlık Durumu: Sigara içmek, bağışıklık sistemini zayıflatır, cilt yaşlanmasını hızlandırır, diş ve diş eti hastalıklarına yol açar, görme kaybı riskini artırır ve hamilelikte düşük, erken doğum gibi sorunlara neden olabilir.