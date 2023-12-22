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Haberler Yaşam Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:17

Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve toplamda merkezle beraber 7 ilçesi bulunan Siirt, fıstığı ile meşhur olmuş ve uluslararası tanınmış bir şehirdir. Kahvaltılık doğal Pervari petek balı, haşlanmış karpuz çekirdeği, kabuklu ceviz, badem, otlu peynir, üzüm pekmezi ve kurutulmuş dolmalık patlıcan ve biber dolmaları gibi farklı lezzetlerle de adını duyurmaya devam etmektedir. Siirt'in ayrıca doğal güzellikleri de turistlerin dikkatini çekmektedir. Siirt'te gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Siirt gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kesişim noktasında bulunan Siirt konum itibariyle muhteşem bir yerdedir. Cilalı Taş Devri'nden bu yana pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olduğu için birçok tarihi mirası yaşatmaya devam etmektedir. Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Hellenistik, Roma, Bizans ve İslâm dönemlerinden Yakın Çağ'a uzanan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmış olup özellikle arkeoloji tutkunlarının gözdesi olan bir il haline gelmiştir. 3500 yıl öncesine dayandığı iddia edilen Akabe Yolu Siirt'te yer almaktadır. Ayrıca Anadolu'daki Türklerin ilk yerleştiği topraklar olarak bilinen bir yerdir. Tarihi yapılarıyla oldukça ilgi gören bu şehri yakından tanımanız için Siirt'te gezilecek yerler listesini hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Siirt gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Siirt'te Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • VEYSEL KARANİ TÜRBESİ
  • SULTAN MEMDUH HAZRETLERİ
  • SİİRT ULU CAMİİ
  • İRUN KALESİ
  • TİLLO KALESİ VE CAM SEYİR TERASI
  • ŞEYH HAMZA EL-KEBİR HAZRETLERİ TÜRBESİ
  • RASIL HACAR VE BOTAN KANYONU
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Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar
  • KALATÜL ÜSTAD KALESİ
  • ZEMZEM-ÜL HASSA HATUN
  • ŞEYH İBRAHİM EL MÜCAHİD
  • İSMAİL FAKİRULLAH HAZRETLERİ
  • DERZİN KALESİ
  • İNCEKAYA KALESİ / KORMAS KALESİ
  • CUMHURİYET CAMİ / HIDR-UL AHDAR CAMİİ
Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Rasıl Hacar (Delikli Taş)
  2. Botan Mağaraları
  3. Veysel Karani Türbesi
  4. Siirt Ulu Cami
  5. İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi
  6. İsmail Fakirullah Türbesi
  7. Derzin Kalesi
  8. Kormas Kalesi (İncekaya Kalesi)
  9. Erzen Ören Yeri
  10. Botan Çayı
  11. Siirt Saat Kulesi
  12. Kozluk Kalesi
  13. İbrahimbey Cami
Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Siirt Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Tillo Kalesi Cam Seyir Terası
  2. Sağlarca Kaplıcası (Billoris Kaplıcası)
  3. Botan Kanyonu
  4. Sağlarca Kaplıcası
  5. Çemikari Yaylası
  6. Siirt Mağaraları

Siirt fıstığı, büryan kebabı, Siirt kitel, mihir çorbası, zerfet, arap dolması, gebole, pırkete çorbası, kahvaltılık doğal Pervari petek balı, haşlanmış karpuz çekirdeği, kabuklu ceviz, badem, otlu peynir, üzüm pekmezi ve kurutulmuş dolmalık patlıcan ve biber dolmaları gibi birçok doğal ve Siirt yöresine ait lezzetleri de tadabilirsiniz.

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