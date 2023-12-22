Siirt’te Gezilecek Yerler 2024 – Siirt Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Fotoğraf Çekilecek En Güzel Doğal Mekanlar

Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kesişim noktasında bulunan Siirt konum itibariyle muhteşem bir yerdedir. Cilalı Taş Devri'nden bu yana pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olduğu için birçok tarihi mirası yaşatmaya devam etmektedir. Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Hellenistik, Roma, Bizans ve İslâm dönemlerinden Yakın Çağ'a uzanan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmış olup özellikle arkeoloji tutkunlarının gözdesi olan bir il haline gelmiştir. 3500 yıl öncesine dayandığı iddia edilen Akabe Yolu Siirt'te yer almaktadır. Ayrıca Anadolu'daki Türklerin ilk yerleştiği topraklar olarak bilinen bir yerdir. Tarihi yapılarıyla oldukça ilgi gören bu şehri yakından tanımanız için Siirt'te gezilecek yerler listesini hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Siirt gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…