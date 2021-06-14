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Haberler Yaşam Siirt’te görüldü! Etle besleniyor
Giriş Tarihi: 14.06.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 16:22

’te görüldü! Etle besleniyor

'in ilçesine bağlı Taşbalta köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgeyi gören çiftçi , çekirgenin böcek türü canlılar yediğini gördüğünü söyledi.

Siirt’te görüldü! Etle besleniyor

'in ilçesine bağlı Taşbalta köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgeyi gören çiftçi , çekirgenin böcek türü canlılar yediğini gördüğünü söyledi.

Siirt’te görüldü! Etle besleniyor

Bağda çalıştığı sırada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge gördüğünü söyleyen çiftçi Yıldız, yıllardır çiftçilik yaptığını ve ilk kez etçil bir çekirgeye rastladığını dile getirdi.

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Siirt’te görüldü! Etle besleniyor

Yıldız, "Çekirgeyi görür görmez önce video ile kayda aldım.

Siirt’te görüldü! Etle besleniyor

Sonra internetten araştırma yaparak etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil çekirge olduğunu öğrendim.

Siirt’te görüldü! Etle besleniyor

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenince tekrar doğal ortamına bıraktım" dedi.

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