Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı merak ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Başka bir davada tutukluğu bulunmayanların tahliye kararı uygulanacak ve serbest kalacaklar. Peki, o isimler arasında kimler var, Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi edildi? İşte, yanıtı!