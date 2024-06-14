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Haberler Yaşam Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 00:02

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu 4 ayrı suçtan yargılanıyordu. Davanın detayları gündemdeki yerini korurken davada yargılanan 18 kişinin içinden bazılarına dair yeni kararlar çıktı. Bu noktada Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu gibi sorular yanıt arıyor. İşte, Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında mahkeme kararı!

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı merak ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Başka bir davada tutukluğu bulunmayanların tahliye kararı uygulanacak ve serbest kalacaklar. Peki, o isimler arasında kimler var, Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi edildi? İşte, yanıtı!

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

SILA DOĞU VE CAN DOĞU SERBEST Mİ KALDI?

Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. O isimler için tahliye kararı çıktı.

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Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

Sürecin takipçisi gazeteci Emrullah Erdinç, tahliye kararını paylaştı:

Polatlar dosyasında tahliye geldi.

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı.

4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler

Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!

NE OLMUŞTU?

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat davasında Engin Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da tutuklular arasında yer alıyordu.

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