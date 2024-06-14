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Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
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Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında yeni karar!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu 4 ayrı suçtan yargılanıyordu. Davanın detayları gündemdeki yerini korurken davada yargılanan 18 kişinin içinden bazılarına dair yeni kararlar çıktı. Bu noktada Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı, tahliye mi oldu gibi sorular yanıt arıyor. İşte, Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında mahkeme kararı!