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Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Giriş Tarihi: 11.01.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 11:11
Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Emniyet Müdürlüğünce Ordu ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken 30 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Zanlılardan 15'i emniyette serbest bırakılırken, 15'i ise Adliyesine götürüldü.

Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane de tespit edilmişti.

Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede
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Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede
Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede
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