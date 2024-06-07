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Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:40
Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler
YKS öncesi adaylar ve veliler sınava girerken okunacak dua ve esmalar üzerine inceleme yapıyor. Sınav esnasında ve öncesinde başarı ve zihin açıklığı için Yüce Allah'ın adını anarak, O'ndan yardım istemek gerekir. Bu sebeple, 8 Haziran Cumartesi sabahı ilk oturumu gerçekleştirilecek olan YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler araştırmaların odağında yer alıyor. Peki sınavın iyi geçmesi için hangi dua okunur? İşte yanıtı.