Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

YKS sınav duası ve sınava girerken okunacak dua, üniversite sınavının ilk oturumuna saatler kala merak konusu oldu. Emeklerinin karşılığını almak üzere ter döken adaylar ve velileri, sınavın iyi geçmesi için hangi dua okunur sorusuyla en etkili duaları araştırıyor. İşte YKS için okunacak uzun ve kısa en etkili sınavda başarı duası ile çekilecek zikirler…