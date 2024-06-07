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Haberler Yaşam Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:40

Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

YKS öncesi adaylar ve veliler sınava girerken okunacak dua ve esmalar üzerine inceleme yapıyor. Sınav esnasında ve öncesinde başarı ve zihin açıklığı için Yüce Allah'ın adını anarak, O'ndan yardım istemek gerekir. Bu sebeple, 8 Haziran Cumartesi sabahı ilk oturumu gerçekleştirilecek olan YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler araştırmaların odağında yer alıyor. Peki sınavın iyi geçmesi için hangi dua okunur? İşte yanıtı.

Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

YKS sınav duası ve sınava girerken okunacak dua, üniversite sınavının ilk oturumuna saatler kala merak konusu oldu. Emeklerinin karşılığını almak üzere ter döken adaylar ve velileri, sınavın iyi geçmesi için hangi dua okunur sorusuyla en etkili duaları araştırıyor. İşte YKS için okunacak uzun ve kısa en etkili sınavda başarı duası ile çekilecek zikirler…

Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

YKS SINAV BAŞARI DUASI | SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR, SURELER

Sınavlarda Allah'tan zihin açıklığı dilemek, başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur. Bu dua ve sureleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

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Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

Bismillahirrahmanirrahim

"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce sık sık okunması tavsiye edilmektedir.

Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

"Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n)" ( İsra Suresi 80. ayet)

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

"İnna fatahna leke fethan mubina" (Fetih Suresi 1. ayet)

Türkçe Meali: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

Sınava Girerken Okunacak Dua: YKS için en etkili sınavda başarı duası ve çekilecek zikirler

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

"Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresi'nin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Türkçe Meali: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.

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