Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:54
Eylül ayına giriş yapılırken velileri ve öğrencileri okula dönüş heyecanı sardı. Bu yıl uyum haftası 2 Eylül'de, okullar ise 9 Eylül'de açılacak. Yeni eğitim öğretim yılında ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştiriyor. Bu noktada 28 Ağustos'ta başlayan kura çekiminin ardından çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı başında yerini aldı. Peki, sınıflar belli oldu mu, 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB e-okul ile şube sorgulama işlemleri…