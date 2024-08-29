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Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:54

Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Eylül ayına giriş yapılırken velileri ve öğrencileri okula dönüş heyecanı sardı. Bu yıl uyum haftası 2 Eylül'de, okullar ise 9 Eylül'de açılacak. Yeni eğitim öğretim yılında ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştiriyor. Bu noktada 28 Ağustos'ta başlayan kura çekiminin ardından çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı başında yerini aldı. Peki, sınıflar belli oldu mu, 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB e-okul ile şube sorgulama işlemleri…

Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Bu yıl ilk kez ilkokul ve ortaokul birinci kademe öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası 28 Ağustos itibarıyla başladı. Veliler e-Okul sistemi üzerinde 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçları ve isim listesi ile çocuklarının şubesini sorguluyor. Peki; sınıflar belli oldu mu, MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

BU YIL İLK KEZ YAPILIYOR!

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

Sınıf belirleme kura sonuçları öğrenme e-Okul ekranı 2024: MEB ile 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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