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'ta dehşet: Dev torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

'ta bir vatandaşın bahçesine giren yaklaşık 4 metre boyundaki dev , orada oynayan çocuklara dehşeti yaşattı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, o anları "Başını 1 metre kadar yukarı kaldırmış, geliyordu. Havaya ateş ettim kaçmadı" diyerek anlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 17:02
Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

'ta bir vatandaş torunlarına saldıran dev yılanı görünce dehşete düştü. Olay, merkeze bağlı Mertoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Recep Gördal adlı vatandaşın bahçesine giren yaklaşık 4 metre boyundaki , o sırada bahçede oynayan torunlarına saldırdı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, hemen tüfeğine sarıldı.

Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

Recep Gördal, yılanı torunlarına zarar vereceğinden endişe duyduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Yılanı gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirten Gördal, "Torunlarımın çığlık çığlığa kaçıştığını gördüm. Arkalarından da başını yaklaşık 1 metre yukarıya kaldırmış halde geliyordu. Hemen tüfeğimi aldım ve kaçmasını sağlamak amacıyla ateş ettim. Ama kaçmadı, saldırmaya devam etti. Hala üzerimize geliyordu. Ben de en son kafasına ateş ederek etkisiz hale getirdim. Vurmak istemezdim. Zaten gördüğümüz yılanlara dokunmuyoruz. Sonuçta can taşıyorlar ve doğanın dengesini sağlıyorlar. Bahçelerimizdeki fareleri yiyorlar. Ama bu farklıydı. Saldırınca mecburen kendimizi koruduk. Hala aklıma geldikçe korkuyorum. Böyle bir yılanla bu bölgede ilk kez karşılaştım" dedi.

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Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

Antalya'nın Kemer' ilçesindeki ise, evinde 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Rus asıllı Victoria Savina, evine girmek üzereyken fark ettiği ve endemik bir tür olan ve Engerek yılanı olduğu tahmin edilen sürüngenle 1,5 saat mücadele etti.

Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

12 yıldır Kemer'de yaşayan Victoria Savina, 'Şoko' isimli 10 yaşındaki Fransız Buldog köpeği her zamankinden farklı biçimde havlamaya başlayınca onun havladığı yöne baktı ve mangalın altında çöreklenmiş olan yılanı gördü.

Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

Önce küçük kızına uzaklaşmasını söyleyen Victoria Savina, orada bulunan bir plastik kovayı eline alarak arada bir kendisine tüküren yılanı yakalamaya çalıştı. Yılanı yakaladığında hemen ilgili makamları aramaya başlayan Savina, bu sırada kovanın kenarını kaldırarak kaçan yılanı tekrar yakalamaya uğraştı. Savina ekipler gelene kadar kaçan yılanı birkaç kez daha yakaladığını, hayvanları sevdiğini ve yılandan korkmadığını belirtti.

Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen iki kişilik bir ekip yılanı bir torbaya koyarak götürdü. , Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun nezaretinde yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, endemik canlılardan olan yılanın cinsini kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını, bunun için özel inceleme gerektiğini belirterek, yakalayan kişilerin anlatımlarındaki tükürme ayrıntısının, hayvanın zehirli türden olabileceğine işaret ettiğini, çünkü zehirli hayvanların özel savunma mekanizmaları bulunduğunu söyledi.

Sinop'ta dehşet: Dev yılan torunlarına saldırınca ne yapacağını şaşırdı

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir okul bahçesindeki cemaatin Cuma namazı kılınacağı saatte paniğe neden oldu. Karşıyaka Anadolu Lisesinin okulun bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saate bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.

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