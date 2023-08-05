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Sıra dışı "Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon dolandırdı...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 06:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
07:10
Sıra dışı "Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon dolandırdı...
İstanbul'da filmlere konu olabilecek nitelikte bir dolandırıcılık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. Başrolde yüzlerce hastalığa, ürettiği makinelerle tanı koyabileceğini iddia ederek yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'i andıran Fizikçi Çiğdem İ. vardı. İşte milyonlarca liralık dolandırıcılık hikayesinin tüm detayları...