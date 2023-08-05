Sıra dışı "Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon dolandırdı...

İstanbul'da filmlere konu olabilecek nitelikte bir dolandırıcılık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. Başrolde yüzlerce hastalığa, ürettiği makinelerle tanı koyabileceğini iddia ederek yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'i andıran Fizikçi Çiğdem İ. vardı. İddialara göre, fizik mezunu olan Çiğdem İ.'de kendisini tıpkı 9 milyar dolarlık şirketi bulunan Holmes gibi alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi. Yaklaşık 5 ay önce kendisini, arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti. Herkese başarılı bir bilim insanı olduğu yönünde kendisini pazarlayan Çiğdem İ. geliştirdiği ve "CAFA CHIP" adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.