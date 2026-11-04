Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Şiddetli yağmurlar başladığında çatıdaki suyu temele zarar vermeden uzaklaştırmak için yağmur olukları ve dikey tahliye boruları hayati bir rol oynar. Ancak bu plastik veya metal borular ne kadar gerekli olursa olsun binaların dış cephe estetiğini genellikle bozar.