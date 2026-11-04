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Giriş Tarihi: 04.11.2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 00:10

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Binaların dış cephesini yağmur suyundan koruyan tahliye boruları her ev için bir zorunluluk olsa da estetik açıdan nadiren göze hitap eder. Ancak Japonlar, yüzyıllardır süregelen geleneksel bir yöntemle yağmur sularını kapalı ve çirkin plastik borulara hapsetmek yerine harika bir görsel şölene dönüştürüyor.

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HİLAL AYTAÇ
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Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Şiddetli yağmurlar başladığında çatıdaki suyu temele zarar vermeden uzaklaştırmak için yağmur olukları ve dikey tahliye boruları hayati bir rol oynar. Ancak bu plastik veya metal borular ne kadar gerekli olursa olsun binaların dış cephe estetiğini genellikle bozar.

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Bu Japon geleneği ise, sıkıcı teknik detayı hem işlevsel hem de dekoratif bir sanat eserine dönüştürüyor: Kusari-doi!

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Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

KAPALI BORULARIN YERİNİ ALAN GELENEK: "KUSARİ-DOİ"

Japon mimarisinde "Kusari-doi" (yağmur zinciri) olarak adlandırılan bu sistem, bildiğimiz o çirkin dikey tahliye borularının yerini alıyor. Yağmur suyu kapalı, karanlık bir borunun içinden akmak yerine; çatıdan aşağıya doğru sarkan metal halkalar veya huni şeklindeki küçük bakır kaplar dizisinden süzülerek iniyor.

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Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Bu sayede suyun tahliyesi, evin dış cephesinin görünür bir parçası haline geliyor. Yağmur damlaları bu zincirdeki metal kaplara veya halkalara çarptıkça, tıpkı küçük bir şelale gibi bahçede veya terasta son derece rahatlatıcı, doğal bir su sesi yankılanıyor.

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Günümüzde bakır ve paslanmaz çelikten üretilen bu zincirler, hem geleneksel hem de modern evlere kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

UYGULAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Japonların bu şık çözümü evinize eşsiz bir hava katsa da, sistemi kurmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var:

Sadece Dikey Borunun Yerini Alır: Yağmur zinciri, çatının kenarındaki yatay yağmur oluklarının yerini almaz; sadece suyu aşağı indiren dikey borunun yerine takılır.

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Şiddetli Fırtınalarda Sıçrama Yapabilir: Özellikle çok yoğun sağanaklarda veya şiddetli rüzgarlarda su, zincirden etrafa sıçrayabilir. Bu nedenle aşırı hava koşullarında geleneksel kapalı borular kadar kusursuz bir izolasyon sağlamayabilir.

Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular

Doğru Drenaj Şarttır: Suyun evin temeline zarar vermemesi için zincirin bittiği zeminde iyi bir drenaj sistemi (örneğin çakıl taşlarıyla dolu bir alan) olmalıdır. Dilerseniz zincirin ucuna dekoratif bir su fıçısı koyarak, biriken yağmur suyunu daha sonra bahçe sulamak için de kullanabilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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