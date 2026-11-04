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Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular
Giriş Tarihi: 04.11.2026 00:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 00:10
Sıradan olukları unutun: Japonlar yağmur için çok özel bir çözüm buldular
Binaların dış cephesini yağmur suyundan koruyan tahliye boruları her ev için bir zorunluluk olsa da estetik açıdan nadiren göze hitap eder. Ancak Japonlar, yüzyıllardır süregelen geleneksel bir yöntemle yağmur sularını kapalı ve çirkin plastik borulara hapsetmek yerine harika bir görsel şölene dönüştürüyor.