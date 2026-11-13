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Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:39

Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşmasına çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, Belgrad'daki kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

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Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

Sırbistan ile Almanya arasındaki karşılaşmanın yayın adresi belli oldu. Futbolseverler, mücadeleyi herhangi bir ücretli platforma ihtiyaç duymadan şifresiz olarak takip edebilecek. İşte Sırbistan-Almanya maçı saat bilgisi ve canlı yayın kanalı...

Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak.

Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olacak.

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Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

13 Kasım'daki UEFA Uluslar Ligi yayın programında Sırbistan-Almanya mücadelesinin A Spor'dan canlı yayınlanacağı duyuruldu.

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Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta yoluna devam ederken Sırbistan karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. İki takımın daha önceki karşılaşmasında Almanya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

Sırbistan ise grupta istediği sonuçları alamazken Almanya karşısında sahasında önemli bir sınav verecek. Mücadele aynı zamanda Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp açısından da dikkat çekici karşılaşmalardan biri olacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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