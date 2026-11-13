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Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:39
Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşmasına çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, Belgrad'daki kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor.