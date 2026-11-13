Sırbistan-Almanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması şifresiz kanalda!

Sırbistan ile Almanya arasındaki karşılaşmanın yayın adresi belli oldu. Futbolseverler, mücadeleyi herhangi bir ücretli platforma ihtiyaç duymadan şifresiz olarak takip edebilecek. İşte Sırbistan-Almanya maçı saat bilgisi ve canlı yayın kanalı...