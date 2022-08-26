Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

Derya'nın sesi olduğunu düşündüğü sesin kendisine 'Bu telefonu bana vereceksin' dediğini anlatan Karaaslan, "Ben de bu durumu anlatmak için savcılığa gittim ve telefonumun dinlenildiğini söyledim. Görüştüğüm görevliler, beni emniyete yönlendirdi. Emniyete giderken duyduğum ses, 'Emniyette tanıdıklarım var, bundan bir şey çıkmaz, gitme' dedi. Ben de bunun üzerine sabah 09.30 sıralarında aracım ile Midyat'a gittim. Yoldayken duyduğum sesler, 'Yav gitme gitme, seni öldürürler' diyordu. Bu sese aldırış etmeyince de aynı ses, 'Ya o telefonu getirirsin ya da seni öldürteceğim' diyordu. Ses bazen o kadar çok yükseliyordu ki; beni zayıflatıyordu" dedi.



