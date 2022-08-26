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Haberler Yaşam Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!
Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 16:31

Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet İdil ilçesinde yaşanmıştı... Eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'ın (40) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını ve bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu iddia eden Karaaslan, akılalmaz ifadeler kullandı...

Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

Tarihler 24 Ağustos'u gösterdiğinde Şırnak'ta kan donduran bir olay yaşandı… 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak kaçmaya çalıştı.

Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

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Ancak Hasan Karaaslan, diğer odaya kaçan eşine tekrar ateş edip, öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu.

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Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

KATİL HASAN KARAASLAN'DAN PES DEDİRTEN İFADELER

Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Hasan Karaaslan da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

SES BENİ ZAYIFLATIYORDU
Karaaslan, emniyetteki ifadesinde; olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Sesin kaynağının bir telefon olabileceğini düşündüğünü söyleyen Karaaslan, bazı sesleri eşi ile kızı Derya'ya benzettiğini söyledi.

Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!

Derya'nın sesi olduğunu düşündüğü sesin kendisine 'Bu telefonu bana vereceksin' dediğini anlatan Karaaslan, "Ben de bu durumu anlatmak için savcılığa gittim ve telefonumun dinlenildiğini söyledim. Görüştüğüm görevliler, beni emniyete yönlendirdi. Emniyete giderken duyduğum ses, 'Emniyette tanıdıklarım var, bundan bir şey çıkmaz, gitme' dedi. Ben de bunun üzerine sabah 09.30 sıralarında aracım ile Midyat'a gittim. Yoldayken duyduğum sesler, 'Yav gitme gitme, seni öldürürler' diyordu. Bu sese aldırış etmeyince de aynı ses, 'Ya o telefonu getirirsin ya da seni öldürteceğim' diyordu. Ses bazen o kadar çok yükseliyordu ki; beni zayıflatıyordu" dedi.

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