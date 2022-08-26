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Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!
Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
16:31
Şırnak’ta eşini ve 3 çocuğunu öldüren caniden akılalmaz ifade: Bir takım sesler duyuyordum!
Türkiye'nin konuştuğu vahşet İdil ilçesinde yaşanmıştı... Eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'ın (40) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını ve bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu iddia eden Karaaslan, akılalmaz ifadeler kullandı...