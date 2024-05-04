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Haberler Yaşam Şırnak'ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 19:35

Şırnak'ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak sağanaktan korunmaya çalıştı.

İHA
Şırnak’ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile birçok ev, işyeri ve araç sel sularına teslim oldu.

Şırnak’ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

Yafes Mahallesi'nde Cizre Belediyesi'ne ait bir şehir içi otobüsü içerisinde bulunan yolcular ile birlikte sel sularının ortasında kaldı.

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Şırnak’ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

PARK HALİNDEKİ ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI, MENFEZE SIKIŞTI

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, Nur mahallesi'nde ise park halinde bulunan 73 AAY 316 plakalı araç sel sularında sürüklenerek menfeze sıkıştı.

Şırnak’ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

Sıkışan araç nedeniyle yağmur suyu seviyesi yükselip mahalle su altında kaldı.

Şırnak’ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeni ile Memu-Zin Bulvarı, Dört Yol Kavşağı, İdil Caddesi, Eski Çarşı ve ilçe otogarı mevkiinde bulunan cadde ve sokaklar yağışa teslim oldu.

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