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Şırnak'ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
19:35
Şırnak'ta sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı
Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak sağanaktan korunmaya çalıştı.