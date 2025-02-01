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Haberler Yaşam Şırnak'ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:01

Şırnak'ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

Korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 16 yaşındaki Barış Nas, hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Şırnak’ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Şırnak’ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Şırnak’ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

Kavgada Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Şırnak’ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şırnak’ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!

Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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