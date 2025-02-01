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Şırnak'ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
11:01
Şırnak'ta sokak ortasında vahşet! 2 grup birbirine girdi! 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti!
Korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 16 yaşındaki Barış Nas, hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.