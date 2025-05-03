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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
16:56
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan Önder, 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Yoğun müdahalelere rağmen sağlık durumu iyileşmeyen Önder, bugün yaşamını yitirdi. Peki; Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?