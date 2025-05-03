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Haberler Yaşam Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:56

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan Önder, 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Yoğun müdahalelere rağmen sağlık durumu iyileşmeyen Önder, bugün yaşamını yitirdi. Peki; Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede, 18 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Peki; Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti? Sırrı Süreyya Önder hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? İşte, tüm detaylar.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir.

Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.