Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder’in sağlık durumu gündemde!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Milletvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, bu akşam İstanbul'da ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder'in hastaneye kaldırıldığı ve doktorlar tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtilerek, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu titizlikle izlenmektedir.

"HASTAMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR"

Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Ameliyat 23.30'da başladı ve tüm ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati, bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması, büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan birisi. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek bir ameliyat" diye konuştu.