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Haberler Yaşam Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder'in sağlık durumu gündemde!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:13

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder'in sağlık durumu gündemde!

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, bugün akşam saatlerinde yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır" denildi. Şu an sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder’in sağlık durumu gündemde!

Demokratik Emek Partisi (DEM) İmralı Heyeti'nde görev alan ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, Önder'in bu akşam ciddi bir kalp problemi yaşadığı ve hemen hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Peki, Önder'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder’in sağlık durumu gündemde!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Milletvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, bu akşam İstanbul'da ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder'in hastaneye kaldırıldığı ve doktorlar tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtilerek, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu titizlikle izlenmektedir.

"HASTAMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR"

Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Ameliyat 23.30'da başladı ve tüm ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati, bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması, büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan birisi. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek bir ameliyat" diye konuştu.

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Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder’in sağlık durumu gündemde!

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder’in sağlık durumu gündemde!

"DOKTORLAR TARAFINDAN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI"

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.