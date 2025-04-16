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Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder'in sağlık durumu gündemde!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:13
Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Önder'in sağlık durumu gündemde!
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, bugün akşam saatlerinde yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır" denildi. Şu an sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?