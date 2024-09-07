Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:46
Site sakinlerinden vurgun isyanı: Aidatları toplayıp faize yatırmışlar
Avcılar'da bulunan 11 blok ve 365 daireden oluşan sitede yönetiminin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle site sakinleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitede yönetimin aidat paralarını kendi hesaplarında tutarak vade geliri elde ettikleri ve site için alınan malların 3-4 katı fiyatla alındığı iddia edildi. Sitedeki vurgun miktarının 4 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü. İddialarla ilgili soruşturma açıldı.