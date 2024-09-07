Site sakinlerinden vurgun isyanı: Aidatları toplayıp faize yatırmışlar

VADELİ HESAPTAN GELİR ELDE EDİLDİ

Sitenin mali işlerine bakan R.E. ve yönetimde bulunan A.K., H.Y. M.Y., R.E. ve yönetimdekiler yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitenin aidatları, satın almalar, ayrıca toplanan tamirat ve tadilat bedellerini kendi hesapları üzerinden ödendiği ve bu ödemeleri vadeli hesaplarda tutarak yönetimin bundan gelir elde ettiği kaydedildi.

ÜCRETSİZ YAPILACAK İŞ 45 BİN LİRAYA ŞİRKETE VERİLDİ

Site yönetiminin tüm tadilat ve tamirat işleri 2 dönem boyunca aynı firmaya verdiğini söyleyen site sakinleri emlak konutun ücretsiz bir şekilde üstlendiği tamiratı yine aynı firmaya 45 bin liraya verildi.