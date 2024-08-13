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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:47

SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Sivas deprem haberi geldi. Sivas merkezde meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 10:33'te merkez üssü Sivas merkez olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Sivas'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA SİVAS DEPREM!

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km

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SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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