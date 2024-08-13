Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:47
SON DAKİKA: SİVAS DEPREM! 13 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Sivas deprem haberi geldi. Sivas merkezde meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları