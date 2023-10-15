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Sivas'ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
16:21
Sivas'ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Son dakika haberi: Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrildi. Kazada yolculardan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) yaşamını yitirdiği belirtildi. 30 yolcu ise yaralandı...