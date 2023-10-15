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Haberler Yaşam Sivas'ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:21

Sivas'ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Son dakika haberi: Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrildi. Kazada yolculardan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) yaşamını yitirdiği belirtildi. 30 yolcu ise yaralandı...

Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Van-İstanbul seferini yapan 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün İlçesi Yazyurdu mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sivas’ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İhbar üzerine bölgeye 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sivas’ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaydığı belirtilen yolcu otobüsünde bulunan yolculardan 7'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolculardan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sivas’ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yaralanan 30 yolcu ise ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas’ta 7 ölü 30 yaralı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Cesetler otopsi hastane morguna kaldırılırken, yaralıların tedavileri ise sürüyor.

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