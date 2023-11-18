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Giriş Tarihi: 18.11.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 16:12

Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

Sivas'ta M.P., fren yerine gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yeşil alanı geçip park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralandı.

İHA
Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

Şaşkına çeviren kaza Sivas-Ankara karayolu Toptancılar kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

M.P. idaresindeki 58 ADC 764 plakalı Citroen marka otomobil seyir halindeyken trafik yoğunluğunu fark edince yavaşlayarak yan yola geçmek istedi. İddialara göre, sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

Otomobil ana yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşil alanı geçip park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas’ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca…

Direğin devrilmesi ihtimaline karşı kazaya karışan park halindeki iki araç olay yerinden başka bir tarafa çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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