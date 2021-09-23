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Haberler Yaşam Sivas'ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor
Giriş Tarihi: 23.09.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 13:02

Sivas'ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Sivas'ta üretilen, şekliyle armudu andıran sarı domates görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Sivas'ta yaşayan Abdurrahman Güngör, bir yıl önce emekli oldu. Kendisini bahçe işlerine adayan Güngör, Karşıyaka Mahallesindeki bahçesine deneme amaçlı sarı domates ekti.

Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Patlıcangiller familyasından olan sarı domates şekli ve rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Adeta bir armudu andıran sarı domatesi ilk kez görenler ne olduğuna anlam veremiyor. Kırmızı domatesin tadıyla neredeyse aynı olan bu domatesin, birçok faydası bulunuyor.

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Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Güngör, sarı domatesin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kolesterole iyi geldiğini söyleyerek ilerde bu domatesi çoğaltmayı düşündüğünü söyledi.

Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

"Görenler şaşırıyor"

Abdurrahman Güngör, sarı domatesi görenlerin şaşırdığını ifade ederek, "Bahçemde domates yetiştiriyorum. Çeşitli domates fidelerin ekiyorum.

Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Bu domatesi de iki yıldır ki dikiyorum. Aroması çok güzel. Bağışlılık sistemine iyi geliyor. İlerde çoğaltıp yetiştirmeyi düşünüyorum.

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