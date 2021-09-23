Sivas’ta yetiştirdi! Görenler armut zannediyor

Patlıcangiller familyasından olan sarı domates şekli ve rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Adeta bir armudu andıran sarı domatesi ilk kez görenler ne olduğuna anlam veremiyor. Kırmızı domatesin tadıyla neredeyse aynı olan bu domatesin, birçok faydası bulunuyor.