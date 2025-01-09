Haberler
Yaşam
SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
23:36
Show TV'de her hafta izleyiciyle buluşan Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı gündemde. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Melek'in kaçırılması damga vururken Nuh ve Sevilay kavuşmuştur. Tahsin tüm gerçekleri anlatmış ve dengeler yeniden değişmiştir. Yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?