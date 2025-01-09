Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:36

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Show TV'de her hafta izleyiciyle buluşan Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı gündemde. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Melek'in kaçırılması damga vururken Nuh ve Sevilay kavuşmuştur. Tahsin tüm gerçekleri anlatmış ve dengeler yeniden değişmiştir. Yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Show TV ekranlarında her perşembe günü ekrana çıkan Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı bekleniyor. Kapadokya'da yaşanan aşkları ve bir aileyi anlatan dizinin bu haftaki bölümünde Tahsin tüm gerçekleri anlatırken Cihan'da herkese Melek'in hamile olduğunu söylemiştir. Peki Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/siyah-kalp

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Çıkmaza giren Sumru'ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.

SİYAH KALP 17. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Melek, Cihan'ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay'ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur. Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.

SON DAKİKA