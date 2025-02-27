Siyah Kalp 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

Melek ve Cihan tam her şeyi yoluna koyacakken beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalırlar. Artık barış içinde huzurlu birlikteliğe ulaşmak onlar için gittikçe zorlaşacaktır.

Nuh'un Şansalanlar'a olan nefreti gitgide artmaktadır. Bu nefret onun etrafındakilere karşı ani çıkışlarına sebebiyet verir. Sevilay ise artık bu duruma katlanmakta zorluk çeker.