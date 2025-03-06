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SİYAH KALP FRAGMAN SORGULAMA! Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
23:53
SİYAH KALP FRAGMAN SORGULAMA! Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Kalp yeni bölümleriyle Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Şansalan ailesinin karanlık sırları ve iç içe geçmiş ilişkileri üzerine kurulu olan yapımda heyecan artıyor. Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın kadrosunda yer aldığı yapımda gelecek hafta neler olacağını öğrenmek isteyen dizi tutkunları, fragmanları yakından takip ediyor. Peki, Siyah Kalp 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?