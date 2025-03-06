SİYAH KALP FRAGMAN SORGULAMA! Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Siyah Kalp, her hafta olduğu gibi izleyicilerini ekran başına topluyor. Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ı kadrosunda bir araya getiren dizinin son bölümünün ardından yeni bölümle ilgili detaylar için fragman sabırsızlıkla araştırılıyor. 24. bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizi tutkunları, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Siyah Kalp 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?