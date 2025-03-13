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Haberler Yaşam SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 17:27

SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

Siyah Kalp son bölüm için dizinin hayranları Show TV ekranlarına odaklandı. Sevilen dizi bu hafta 24. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar gibi isimler yer alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikeye giriyor… Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Siyah Kalp 24. bölüm izle ekranı ve detaylar.

SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

Siyah Kalp son bölüm için heyecan dorukta. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru'yu kaderine terk ediyor… Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Siyah Kalp son bölüm izle ekranı ve detaylar…

SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE

Siyah Kalp'in 24. Bölümü 13 Mart 2025 Perşembe akşamı ekrana geliyor.

İşte, son bölüm detayları:

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SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@siyahkalpdiziresmi

SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

SİYAH KALP 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir. Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru'yu kaderine terk eder.Cihan, Melek'ten artık bir karar vermesini talep eder. İkizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek için durum gittikçe zorlaşır.

SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!

Sevilay, Nuh'un öfkesi yüzünden net bir karar verip Şansalanların yanına dönmüş olmaktan hiç mutlu değildir. Nuh ise Sevilay'ı kaybettiğini kabul etmez, ona ulaşmak için elinden geleni yapar. Nuh'un Şansalanlar'a olan öfkesi onu geri dönülmez hamlelere iter. Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere bütün sevdikleriyle karşı karşıya kalacaktır.