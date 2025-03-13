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SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
17:27
SİYAH KALP 24. BÖLÜM İZLE | Siyah Kalp son bölüm izle - Show TV!
Siyah Kalp son bölüm için dizinin hayranları Show TV ekranlarına odaklandı. Sevilen dizi bu hafta 24. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar gibi isimler yer alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikeye giriyor… Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Siyah Kalp 24. bölüm izle ekranı ve detaylar.