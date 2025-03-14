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Haberler Yaşam Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:26

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Siyah Kalp ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümü perşembe akşamı Show TV'de yayımlandı. Dizinin son bölümünde Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikeye girmişti… Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Siyah Kalp 25. Bölüm fragmanı ve detaylar…

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Show TV'de yayımlanan dizinin son bölümünde yaşananların ardından gelecek bölüm merak konusu oldu. Peki, Siyah Kalp 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

SİYAH KALP 25. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@siyahkalpdiziresmi

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Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir. Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru'yu kaderine terk eder.Cihan, Melek'ten artık bir karar vermesini talep eder. İkizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek için durum gittikçe zorlaşır.

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Sevilay, Nuh'un öfkesi yüzünden net bir karar verip Şansalanların yanına dönmüş olmaktan hiç mutlu değildir. Nuh ise Sevilay'ı kaybettiğini kabul etmez, ona ulaşmak için elinden geleni yapar. Nuh'un Şansalanlar'a olan öfkesi onu geri dönülmez hamlelere iter. Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere bütün sevdikleriyle karşı karşıya kalacaktır.

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?