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Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
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Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Siyah Kalp ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümü perşembe akşamı Show TV'de yayımlandı. Dizinin son bölümünde Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikeye girmişti… Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Siyah Kalp 25. Bölüm fragmanı ve detaylar…