Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Sevilay, Nuh'un öfkesi yüzünden net bir karar verip Şansalanların yanına dönmüş olmaktan hiç mutlu değildir. Nuh ise Sevilay'ı kaybettiğini kabul etmez, ona ulaşmak için elinden geleni yapar. Nuh'un Şansalanlar'a olan öfkesi onu geri dönülmez hamlelere iter. Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere bütün sevdikleriyle karşı karşıya kalacaktır.