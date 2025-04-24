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SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
18:33
SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!
Her Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp, bu hafta 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şansalan ailesinin geçmişten gelen sırları ve karmaşık ilişkiler ağını konu alan dizide, yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Sumru'nun herkese mesafe koymasının ardından Tahsin'in kendini affettirme çabası ve Sevilay'ın alacağı kararlar dikkatle takip edilecek. Yeni gelişmeleri kaçırmak istemeyenler ekran karşısındaki yerini aldı. İşte Siyah Kalp son bölüm tek parça, kesintisiz izle...