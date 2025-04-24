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Haberler Yaşam SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:33

SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Her Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp, bu hafta 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şansalan ailesinin geçmişten gelen sırları ve karmaşık ilişkiler ağını konu alan dizide, yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Sumru'nun herkese mesafe koymasının ardından Tahsin'in kendini affettirme çabası ve Sevilay'ın alacağı kararlar dikkatle takip edilecek. Yeni gelişmeleri kaçırmak istemeyenler ekran karşısındaki yerini aldı. İşte Siyah Kalp son bölüm tek parça, kesintisiz izle...

SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Show TV dizisi Siyah Kalp, 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde yaşanacak olayları takip etmek isteyen izleyiciler, şimdiden ekran karşısında yerini aldı. Gelişmeleri kaçırmak istemeyenler için Siyah Kalp'in son bölüm izle, tek parça, kesintisiz...

SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

SİYAH KALP 29. BÖLÜM İZLE

24 Nİsan Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Sumru hem Tahsin'in hem de Nuh'un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getiri

SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

. Melek bir yandan annesini ararken diğer yandan da babasını kaybeden Cihan'a destek olmaya çalışır. Nuh ile arasında ipler gerilir ama aynı zamanda Melek için yeni duygusal bağların temeli atılır. Sevilay abisini tanımaya çalışırken mutludur. Fakat o kendine yeni bir yol çizdiğini düşünürken kötü sürprizler onun peşini bırakmaz.

SİYAH KALP 29.BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Sumru kırgınlıkları yüzünden kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Şansalan evindeki büyük olaylar bile onu yolundan