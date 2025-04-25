Haberler
Yaşam
SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
00:18
SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Siyah Kalp dizisinin 30. bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan son bölüm, Sevila ve Nuh'un yaşadıklarını ekrana taşırken, yeni bölüm fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti. Haftaya neler olacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, Siyah Kalp'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?