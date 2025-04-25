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Haberler Yaşam SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 00:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:18

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Siyah Kalp dizisinin 30. bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan son bölüm, Sevila ve Nuh'un yaşadıklarını ekrana taşırken, yeni bölüm fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti. Haftaya neler olacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, Siyah Kalp'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerini üstlendiği Siyah Kalp dizisinin son bölümü ekranlarda yer aldı. Show TV'de yayımlanan bölümün ardından, izleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı. Peki, Siyah Kalp 30. bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya neler olacak? İşte detaylar!

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanlarına aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@siyahkalpdiziresmi

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SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Sumru hem Tahsin'in hem de Nuh'un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

. Melek bir yandan annesini ararken diğer yandan da babasını kaybeden Cihan'a destek olmaya çalışır. Nuh ile arasında ipler gerilir ama aynı zamanda Melek için yeni duygusal bağların temeli atılır. Sevilay abisini tanımaya çalışırken mutludur. Fakat o kendine yeni bir yol çizdiğini düşünürken kötü sürprizler onun peşini bırakmaz.

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Sumru kırgınlıkları yüzünden kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Şansalan evindeki büyük olaylar bile onu yolundan