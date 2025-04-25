SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Sumru hem Tahsin'in hem de Nuh'un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir