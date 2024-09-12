Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:54
SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?
Show TV yeni dizisi ilk bölümü ile 12 Eylül Perşembe günü ekranlara geliyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi pek çok ismi barındıran hikaye başlıyor. Siyah Kalp oyuncuları ve karakterleri dizi takipçilerinin gündeminde. Kapadokya'da çekilen yapımda Şansalan ailesinin geçmiş hesaplarla dolu hikayesi anlatılacak. Fragmanların ardından 1. bölüm yayımlanıyor. Peki; Siyah Kalp konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, diziye dair merak edilenler...