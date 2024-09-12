SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

Siyah Kalp oyuncuları, konusu, karakterleri Show TV ile takip ediliyor. Sezon arası ardından yeni diziler de ekranlarda yerini alıyor. Genç oyuncularla usta isimleri birleştirecek kadroyla birlikte işlenecek hikaye de gündemde. Ekran başında yerler alınıyor. Ece Uslu'nun hayat vereceği Sumru karakterinin 'sizi doğurmuş olmam anneniz olduğum anlamına gelmez' sözüyle dikkat çekilen fragmanın ardından ilk bölüm bu akşam. İşte, Siyah Kalp konusu ve oyuncuları...