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Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:54

SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

Show TV yeni dizisi ilk bölümü ile 12 Eylül Perşembe günü ekranlara geliyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi pek çok ismi barındıran hikaye başlıyor. Siyah Kalp oyuncuları ve karakterleri dizi takipçilerinin gündeminde. Kapadokya'da çekilen yapımda Şansalan ailesinin geçmiş hesaplarla dolu hikayesi anlatılacak. Fragmanların ardından 1. bölüm yayımlanıyor. Peki; Siyah Kalp konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, diziye dair merak edilenler...

SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

Siyah Kalp oyuncuları, konusu, karakterleri Show TV ile takip ediliyor. Sezon arası ardından yeni diziler de ekranlarda yerini alıyor. Genç oyuncularla usta isimleri birleştirecek kadroyla birlikte işlenecek hikaye de gündemde. Ekran başında yerler alınıyor. Ece Uslu'nun hayat vereceği Sumru karakterinin 'sizi doğurmuş olmam anneniz olduğum anlamına gelmez' sözüyle dikkat çekilen fragmanın ardından ilk bölüm bu akşam. İşte, Siyah Kalp konusu ve oyuncuları...

SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

SİYAH KALP 1. BÖLÜM BUGÜN!

Her hafta perşembe günleri yayımlanmaya hazırlanan Siyah Kalp dizisi 12 Eylül bugün başlıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu ise Yıldız Tunç kaleme alıyor.

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SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

SİYAH KALP KONUSU

Kapadokya'nın etkileyici atmosferini entrika dolu hikayesiyle ekrana taşıyacak Siyah Kalp dizisinde bir aile hikayesine odaklanılacak.

SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

Şansalan ailesinin her bireyi geçmiş hesaplaşmalarla gelecek planları arasında bir kaosa sürüklenecek.

SİYAH KALP KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Show TV yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu ne anlatıyor?

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen 'Nuh' ve 'Melek' yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya Sumru'nun izini sürmeye gidecek.

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