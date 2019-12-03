Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

"MÜCADELE ETMEYİ TERCİH ETTİK"

Üniversiteli olup insanlara faydalı olmayı çok istediklerini anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti: "Biz eğitimli olmayı çok istedik. Üniversite okumayı çok istedik. Bu biraz zor oldu, kolay olmadı. İnsanlar, 'Engellisiniz, oturun evinizde' dediler ama biz başarmayı tercih ettik. Mücadele etmeyi tercih ettik. Üniversite sınavına girdik. Umudum kalmamıştı. Bizden bir şey olmaz sanmıştık. Düşük puan almıştık. Hep dua ettik. Allah imdadımıza yetişti. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz çok yardım etti. Bize sahip çıktılar."