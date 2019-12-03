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üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Sema ve , özel öğrenci statüsünde, (KSÜ) İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'nde okumanın mutluluğunu yaşıyor. Özel öğrenci statüsündeki Ayşe Tanrıkulu, "Düşük puan almıştık. Hep dua ettik. Allah imdadımıza yetişti. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz çok yardım etti. Bize sahip çıktılar" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 03.12.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 17:52
Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günün nedeniyle Onikişubat Belediyesince bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan siyam ikizi kardeşler, hayat hikayelerini anlattı.

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Programa kendilerini davet eden Valisi Vahdettin Özkan'a teşekkür eden ikizlerden Ayşe Tanrıkulu, bugünün kendileri ve bütün engelliler için güzel ve özel olduğunu söyledi.

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Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

TÜRKİYE'DE TEKLER

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Tanrıkulu, aslında engellilik kavramının kafalarda bittiğini belirtti. Türkiye'de tek, dünyada da çok az olduklarını dile getiren Tanrıkulu, hep mücadeleyle hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

"BİZ BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Tanrıkulu, "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Ağlamak yerine gülmeyi tercih ediyoruz. İnsanların kırıcı sözlerine üzülmeyin. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Belki fiziksel olarak biraz engelliyiz ama fiziksel engellimize değil, kalbimize bakılmasını istiyoruz. Türkiye ve insanları güzel. Bu ülkede de yaşamaktan çok mutluyuz." dedi.

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

"MÜCADELE ETMEYİ TERCİH ETTİK"

Üniversiteli olup insanlara faydalı olmayı çok istediklerini anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti: "Biz eğitimli olmayı çok istedik. Üniversite okumayı çok istedik. Bu biraz zor oldu, kolay olmadı. İnsanlar, 'Engellisiniz, oturun evinizde' dediler ama biz başarmayı tercih ettik. Mücadele etmeyi tercih ettik. Üniversite sınavına girdik. Umudum kalmamıştı. Bizden bir şey olmaz sanmıştık. Düşük puan almıştık. Hep dua ettik. Allah imdadımıza yetişti. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz çok yardım etti. Bize sahip çıktılar."

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Down sendromlu çocuklarla da zaman geçiren duygusal anlar yaşadı.

Siyam ikizleri üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor

Valisi Vahdettin Özkan ise Kahramanmaraş'ta hem kurumlar hem de belediyeler olarak özellikle engellilere yönelik hizmeti artırabilmenin çabası içinde olduğunu belirtti. Engellilere hizmet için kurulan dernek ve kuruluşların temsilcilerini tebrik eden Özkan, aslında en büyük engelin insani hasletlerden uzaklaşma olduğunu söyledi.

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