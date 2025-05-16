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ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
08:22
ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...
ŞOK aktüel kampanya kataloğu yayımlandı. 20 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerde özel fırsatlar temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde dikkat çekici indirimler öne çıkıyor. Siyah ve yeşil zeytin, çeşitli peynirler, tereyağı, yoğurt gibi gıda grubundaki ürünlerin yanı sıra; şampuan, tıraş kolonyası ve tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemeleri de uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Ayrıca, sinek ilaçları, buharlı vantilatör, piknik matı ve valiz örtüsü gibi ev gereçleri de reyonlarda yerini alacak. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel kampanyaları ve fiyat listesi