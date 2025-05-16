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Haberler Yaşam ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 08:22

ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

ŞOK aktüel kampanya kataloğu yayımlandı. 20 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerde özel fırsatlar temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde dikkat çekici indirimler öne çıkıyor. Siyah ve yeşil zeytin, çeşitli peynirler, tereyağı, yoğurt gibi gıda grubundaki ürünlerin yanı sıra; şampuan, tıraş kolonyası ve tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemeleri de uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Ayrıca, sinek ilaçları, buharlı vantilatör, piknik matı ve valiz örtüsü gibi ev gereçleri de reyonlarda yerini alacak. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel kampanyaları ve fiyat listesi

ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

20 Mayıs'a kadar sürecek ŞOK aktüel kampanyası, büyük fırsatlarla mağazalarda! Alışveriş tutkunları, temel gıda maddeleri ve ev gereçlerinde avantajlı fiyatlarla karşılaşacak. Gereksinim duyduğunuz ürünleri kaçırmamak için vakit kaybetmeyin. İşte, bu hafta ŞOK aktüel kampanyasında öne çıkan ürünler ve güncel fiyat listesi!

ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

Çift Kişilik Pike 349 TL

Tek Kişilik Pike 299 TL

Klimalı Yastık 199 TL

Penye Lastikli Çarşaf 149 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 189 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

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ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,

Sinek Öldürücü Raket 119 TL,

Soğuk Buharlı Usb Fan 399 TL,

Mum Efektli Meşale 119 TL,

Tek Kanat Sineklik 50 TL,

Çift Kanat Sineklik 59,95 TL,

Kamp Lambası 169 TL,

Off-Road Araç 799 TL,

ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 439 TL,

Tuvalet Kağıdı 40'lı 235 TL

Yoğun Çamaşır Suyu 4000 ml 89 TL

ŞOK FIRSATLAR! ŞOK aktüelde 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerde: Zeytin, peynir, yoğurt, şampuan, deterjan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

Dana Kangal Sucuk 200 g 225 TL

Pizza King Extra Büyük Boy 129 TL

Kuru Fasulye 1000 g 52,90TL