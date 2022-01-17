ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciler tarafından oldukça sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşandı. İzleyiciler, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor sorusuna yanıt arıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ, sırtından kılıçla saldırıya uğruyor. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?