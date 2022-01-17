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Haberler Yaşam ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 21:27

ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciler tarafından oldukça sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşandı. İzleyiciler, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor sorusuna yanıt arıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ, sırtından kılıçla saldırıya uğruyor. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

Ekranların reyting rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşandı. İzleyiciler tarafından sevilerek takip edilen dizinin 78. bölüm 2. fragmanında Göktuğ, Osman'ın gözü önünde kılıça saldırıya uğruyor. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda şoke eden gelişmeler yaşanırken, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü soruları araştırılmaya başlandı.

İşte yeni bölüm fragmanı;

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ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ? BURAK ÇELİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ'un kılıçla saldırıya uğradığı görüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iddialara göre ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı belirtiliyor.

ŞOK GELİŞME: Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi, diziye veda mı ediyor? Göktuğ karakterine can veren Burak Çelik diziden ayrılıyor mu?
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