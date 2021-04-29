Berberler ve Kuaförler yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıkmıştı. Tam kapanma ile birlikte başlayacak olan sokağa çıkma yasağı bugün devreye giriyor. Bu süreçte berberler ve kuaförler çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınladığı genelge ile merak edilen bu sorulara yanıt verdi. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?