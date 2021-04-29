Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz akşam Kabine toplantısının ardından açıklanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam itibariyle başlayacak. Bu süreçte berberler ve kuaförlerin faaliyetlere devam edip etmeyeceği merak edilirken, konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?