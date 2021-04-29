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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:25

Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

ve tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz akşam Kabine toplantısının ardından açıklanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam itibariyle başlayacak. Bu süreçte berberler ve kuaförlerin faaliyetlere devam edip etmeyeceği merak edilirken, konuya ilişkin detaylar genelgesinde yer aldı. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

Berberler ve ? Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıkmıştı. Tam kapanma ile birlikte başlayacak olan bugün devreye giriyor. Bu süreçte berberler ve kuaförler çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. geçtiğimiz gün yayınladığı genelge ile merak edilen bu sorulara yanıt verdi. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Yayımlanan genelgede berber ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde çalışıp çalışmayacağına dair bilgi yer almazken 17 günlük süreçte berber ve kuaförler hizmet veremeyecek.

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Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İŞTE YENİ KARARLAR;

Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

Sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler açık mı? 30 Nisan yarın kuaförler ve berberler açık mı?

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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