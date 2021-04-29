Yurt genelinde ilan edilen tam kapanma kararı sonrasında sağlık ocağı çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında sağlık ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile tam kapanmada sağlık ocakları açık mı sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu.