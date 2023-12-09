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Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 15:51

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarılan yavru, tedavi altına alındı. Baba Halil Yılmaz, evladının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Her yerinde diş işleri var!

İHA
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

Türkiye'nin gündemi, sokak köpeklerinin yol açtığı vahşetti. Kan donduran olayın adresi bu kez Ankara Keçiören'di. Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısıyla ölümle burun buruna geldi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

Saldırıda ağır yaralanan Tunahan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edildi. Evladından gelecek iyi bir haberi bekleyen baba Halil Yılmaz ise oğlunu yoğun bakımda ziyaret ettiğini söyledi.

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

"NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, "Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" dedi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

"YETER Kİ EVLADIM YAŞASIN"

Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu aktaran Yılmaz, oğlunun omuriliğinde de hasar olduğunu belirterek, "Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum.

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