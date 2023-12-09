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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
15:51
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…
Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarılan yavru, tedavi altına alındı. Baba Halil Yılmaz, evladının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Her yerinde diş işleri var!