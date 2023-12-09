Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Her yerinde diş işleri…

"YETER Kİ EVLADIM YAŞASIN"

Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu aktaran Yılmaz, oğlunun omuriliğinde de hasar olduğunu belirterek, "Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum.