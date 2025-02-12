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Haberler Yaşam Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:04

Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Dilhan Dumanoğlu
Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan küçük Tunahan, 2 yıl boyunca bir dizi operasyon geçirdi.

Tunahan Yılmaz'ın ailesi, olayda sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi olduk. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

'HER YERİ PARÇALANDI'

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen ve olay esnasında müdahale etmeye çalışan Mehmet D., olayın gerçekleştiği sırada evinin balkonunda olduğunu, boş arazide köpeklerin sesini duyduğunu ve sesin geldiği yöne baktığında yaklaşık 15 köpeğin bir çocuğu ortalarına alarak saldırdığını gördüğünü söyledi. Mehmet D., şahsi aracıyla köpeklerin bulunduğu yere gittiğini, köpeklerin aracına da saldırdığını araçta indikten sonra Yılmaz'ın kafasının ve vücudunun hemen hemen her yerinin ve kıyafetlerinin de parçalanmış olduğunu anlattı.

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Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

'10 GÜN MUHAFAZA EDİLDİ'

Sanık Mustafa Şener iddianamede yer alan ifadesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğünü, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmaları 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Sanık Asena Ülkü Ünal ise Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yaptığını, sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde toplanarak geçici bakım evine götürüldüğünü, burada 10 gün süreyle muhafaza altında tutularak kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Köpeklerin rehabilitasyon işlemleri sonrasında alındığı ortama bırakıldığını söyleyen Ünal, bölgeye diğer belediyelerden ve şahıslar tarafından başıboş sokak köpeği bırakıldığına dair ihbarlar geldiğini, olay sonrasında bölgeden toplanan köpeklerden küpesi bulunmayan bir köpeğe rastlanılmadığını öne sürdü.

Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

SORUMLULUK BELEDİYEDE

İddianamede yer alan Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan raporda sahipsiz hayvanlara barınak yapmak ve işletmek görev sorumluluğunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçede sorumluluğu bulunan Keçiören Belediyesi'nde olduğu ifade edildi.

Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

'SORUMLULUK ALINDIKLARI ORTAMA BIRAKMAKLA SONA ERMEZ'

Raporda, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulmama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince idarelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği belirtildi.

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