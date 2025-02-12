Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...

'10 GÜN MUHAFAZA EDİLDİ'

Sanık Mustafa Şener iddianamede yer alan ifadesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğünü, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmaları 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Sanık Asena Ülkü Ünal ise Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yaptığını, sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde toplanarak geçici bakım evine götürüldüğünü, burada 10 gün süreyle muhafaza altında tutularak kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Köpeklerin rehabilitasyon işlemleri sonrasında alındığı ortama bırakıldığını söyleyen Ünal, bölgeye diğer belediyelerden ve şahıslar tarafından başıboş sokak köpeği bırakıldığına dair ihbarlar geldiğini, olay sonrasında bölgeden toplanan köpeklerden küpesi bulunmayan bir köpeğe rastlanılmadığını öne sürdü.