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Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
18:04
Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmıştı! Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı...
Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.