İşletmeden ayrıldığında mobil bankacılığını kontrol eden Luriz İ. hesabından 105 bin TL kredi çekildiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı. Luriz İ., emniyete gidip işletme sahibi ve çalışanlardan şikayetçi oldu.

"1 YILLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPTIK" SAVUNMASI

İddialara ilişkin ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü. İse hakkındaki suçlamaları reddederek Luriz İ'nin işletmeden 1 yıllık almak üzere sözleşme imzaladığını söz konusu 105 bin liranın da bu hizmetin bedeli olduğunu ve kadının ödemeyi kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapılan suçlamalarınsa ücret iadesi için olduğunu belirtti.