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Sokaktaki anketöre güvendi hayatının şokunu yaşadı: Güzellik vaadiyle tuzak kurdular!
Giriş Tarihi: 22.11.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 07:07
Sokaktaki anketöre güvendi hayatının şokunu yaşadı: Güzellik vaadiyle tuzak kurdular!
İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz aylarda anketör aracılığıyla bir güzellik merkezine yönlendirilen 52 yaşındaki Luriz İ., iddiaya göre çalışanların güzelleşme vaadi ve ısrarlı tavrıyla kandırılarak 105 bin TL kredi borcuna sokuldu. "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldıracağız" sözleriyle ikna edilen kadın, cep telefonu ve mobil bankacılık şifresi alınarak hesabından kredi çekildiğini iddia etti. 3 şüpheli hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.