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Haberler Yaşam Şoke eden balık! Keban Barajı'ndan çıktı...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:55

Şoke eden balık! Keban Barajı'ndan çıktı...

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadı.

AA
Şoke eden balık! Keban Barajı’ndan çıktı...

Keban Baraj Gölü'nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı katıldı.

Şoke eden balık! Keban Barajı’ndan çıktı...

Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.

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Şoke eden balık! Keban Barajı’ndan çıktı...

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü'nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti.

Şoke eden balık! Keban Barajı’ndan çıktı...

Doç. Dr. Temize, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır.

Şoke eden balık! Keban Barajı’ndan çıktı...

Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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