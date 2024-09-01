Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
01:13
SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor'un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti. Dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki teknik direktöründen üzen haber geldi. Adanaspor Teknik Direktörü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine araştırmalar başladı. Peki, Sol Bamba kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?