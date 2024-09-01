SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

SOL BAMBA KİMDİR?

Souleymane Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli millî futbolcu ve teknik direktör olan Bamba, futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de başladı. Başarılı performansı ile dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodžić tarafından 2004 yılında A takıma alındı. Futbol kariyeri ardından 2023 yılında teknik çalışma antrenörü olarak Cardiff City'de görev aldı. Son olarak Adanaspor'da teknik direktörü olarak görev aldı.