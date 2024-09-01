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Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:07 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 01:13

SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor'un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti. Dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki teknik direktöründen üzen haber geldi. Adanaspor Teknik Direktörü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine araştırmalar başladı. Peki, Sol Bamba kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Bamba, dünkü Manisa karşılaşmasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine eski futbolcu ve teknik direktöründen üzen haber geldi. Peki, Sol Bamba kimdir, neden öldü, hasta mıydı?

SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA
Ölüm haberi sonrası kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.."

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SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Teknik direktörünün lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

SOL BAMBA KİMDİR?

Souleymane Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli millî futbolcu ve teknik direktör olan Bamba, futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de başladı. Başarılı performansı ile dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodžić tarafından 2004 yılında A takıma alındı. Futbol kariyeri ardından 2023 yılında teknik çalışma antrenörü olarak Cardiff City'de görev aldı. Son olarak Adanaspor'da teknik direktörü olarak görev aldı.

SOL BAMBA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Adanaspor’un teknik direktörü hayatını kaybetti! Sol Bamba kaç yaşındaydı, hasta mıydı?
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