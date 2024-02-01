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Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
15:26
Kahreden olay Antalya'da meydana geldi. Sömestr tatilinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Aksu Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu'nun (17) cenazesine giden Aysel Betül Karakaş(17), cenazenin ardından geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın gözü yaşlı hemşire annesi Seçgül Karakaş, "Bebeğimi trafik kazasıyla benden aldılar. Çaresizim, gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor" diye ağıtları yürekleri dağladı.