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Haberler Yaşam Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:26

Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

Kahreden olay Antalya'da meydana geldi. Sömestr tatilinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Aksu Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu'nun (17) cenazesine giden Aysel Betül Karakaş(17), cenazenin ardından geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın gözü yaşlı hemşire annesi Seçgül Karakaş, "Bebeğimi trafik kazasıyla benden aldılar. Çaresizim, gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor" diye ağıtları yürekleri dağladı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

Antalya'da Aksu Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak tarihinde gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinden olan Çiloğlu, kalp krizinden hastanede yaşamını yitirdi. 22 Ocak tarihinde Sadullah Eren Çiloğlu, Döşemealtı Nebiler Mezarlığına defnedilmek üzere morgdan yakınları tarafından alındı. Sınıf arkadaşının cenazesine katılmak için Aksu'dan tramvaya binen Aysel Betül Karakaş, defin işlemleri gerçekleştikten sonra dönüşe geçti.

Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

OTOMOBİL ÇARPTI
Mezarlıktan tam ayrıldığı sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Aysel Betül Karakaş'a, F.T'nin (59) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön camına ardından yola savrulan Karakaş ağır yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 haftalık yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Aysel, Aksu ilçesi Cihadiye mezarlığına defnedilirken, sürücü F.T. ise serbest bırakıldı.

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Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

KIZIM ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ
Genç kızın babası Atilla Karakaş, biricik kızının hayat dolu biri olduğunu söyledi. Kızının sürekli ders çalıştığını ve boş vakitlerinde de işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten acılı baba, "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu.

Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor. 6 gün boyunca hastanede bankta yattım" diye konuştu.

Sömestr tatili acıya dönüştü: Aysel Betül Karakaş cenaze dönüşü öldü!

Kızının 1 hafta boyunca hastanede yaşam savaşı verdiğini aktaran Karakaş, "6 gün boyunca hastane bankında yattım. Her gece korkuyla yattım. Kızım Fen Lisesi'nde okuyordu. Çok büyük hayalleri verdi. Benim mücadele vermemin sebebi onun hayalleriydi. Odasında hep kitaplar doluydu. Vatanını milletini seven bir insanım, bu vatana millete hizmet yetiştirecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum" dedi.

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