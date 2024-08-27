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Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:35

Son 2 gün! AJet'ten 590 TL'ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!

AJet ucuza seyahat etmek isteyen vatandaşları indirimli bilet kampanyasıyla sevindirmeye devam ediyor. Ucuz uçak bileti arayışında olanlara reddedilemeyecek cazip teklifler sunan AJet yolcular için son derece ideal bir seçenek. AJet'ten, yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladığını kamuoyuna duyurdu. Peki AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman başlayacak, indirimli biletler ne kadar ve şartları ne, kampanya ne zaman bitecek?

Son 2 gün! AJet’ten 590 TL’ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!

AJET sık sık yaptığı ucuza bilet kampanyalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor! Kampanyalar sayesinde, dilediği yere uygun fiyatlarla uçabilen, seyahat bütçelerini zorlamadan konforlu bir uçuşun keyfini çıkaran yolcular kampanyaları yakından takip edebilmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. AJET''ten yapılan açıklamada yurt içi hatlarda geçerli olmak üzere 590 liradan başlayan indirimli biletlerin satışa sunulması için 200 bin koltuk ayırıldığını duyurdu. İşte, AJET İndirimli bilet kampanyasının detayları haberin devamında...

Son 2 gün! AJet’ten 590 TL’ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!

AJET İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı.

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Son 2 gün! AJet’ten 590 TL’ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?
AJet, yeni kampanyasını kamuoyuna duyurdu. 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Son 2 gün! AJet’ten 590 TL’ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NE?

Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.

KKTC (Ercan) uçuşları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.

Kampanyalarımızdan önce siz haberdar olmak için AJet Mobil uygulamasını indirip bildirimleri açmayı unutmayın. AJet Mobil uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak ya da buradaki linkten indirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 200.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

Son 2 gün! AJet’ten 590 TL’ye indirimli bilet kampanyası... 200 bin koltuk ayrıldı!
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