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Haberler Yaşam SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:49

SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

DSİ işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde araştırılmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 157 işçi alımı için son günlere girildi. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar, DSİ işçi alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detayları araştırmaya başladı. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak olup adayların gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte İŞKUR ile 2022 DSİ işçi alımı başvuru ekranı ile kontenjan ve branş dağılımı…

SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

DSİ işçi alımı başvuruları için son günlere girildi. 24 Ekim'de başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada henüz başvurularını gerçekleştirmemiş adaylar, DSİ başvuru şartları ve kadro branş dağılımı ile ilgili detayları sorguluyor. DSİ taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 17 farklı kadroda 157 sürekli işçi alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Söz konusu alım için kadro ve branş dağılımı belli olurken her aday, bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…

SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON 2 GÜN!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak. DSİ, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

DSİ 157 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı.

KPSS şartı olmadan, en az ilkokul mezunu işçi alımı için başvurular, 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekecek ve başvuru süresi dolduktan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ işçi alımına başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapması gerekmektedir.

Buradan sisteme giriş yapan adaylar, "İşyeri Unvanı" kısmınına "DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak mevcut ilanları inceleyebilir. İŞKUR giriş işlemi e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

SON 2 GÜN! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı başvuru ekranı

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

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