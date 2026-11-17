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Son dakika | 1 milyon dolarlık hesaplaşma! Kuruçeşme cinayeti ve halıya sarılı ceset... O çetenin kan donduran hikayesi
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 10:18
Son dakika | 1 milyon dolarlık hesaplaşma! Kuruçeşme cinayeti ve halıya sarılı ceset... O çetenin kan donduran hikayesi
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği eğlence mekanı saldırısıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin perde arkası aralandı. Beyoğlu Sütlüce'de bir evde halıya sarılı halde bulunan ve kimliği Oğuzhan Kalkan olarak belirlenen kişinin, çetenin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 1 milyon dolarlık para anlaşmazlığı nedeniyle İstanbul'a çağrılarak öldürüldüğü belirlendi. İşte şok detaylar!