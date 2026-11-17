1 MİLYON DOLARLIK HESAPLAŞMA İÇİN İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesiyle cinayetin nedeni de ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çeteyle Kalkan arasında 1 milyon dolarlık kayıp para nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirlendi. Çetenin bahis gelirlerinden bir bölümünün kaybolmasından Kalkan'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle kendisini İstanbul'a çağırdığı değerlendirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

2 Kasım'da Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Kalkan'ın havalimanındaki güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde tek başına taksiye bindiği belirlenen Kalkan'ın doğrudan Sütlüce'deki adrese gittiği tespit edildi. Burada çete üyeleri tarafından başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Kalkan'ın cesedinin halıya sarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin cesedi ormanlık alana götürerek gömmek için hazırlık yaptığı, ancak planlarını gerçekleştiremeden yakalandıkları değerlendirildi.