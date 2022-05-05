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Haberler Yaşam Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 07:10

Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler için açıkladığı gönüllü dönüş projesi için 8 aşamalı plan devreye girecek. Öncelik, istikrarın sağlandığı 5 bölgede 13 mahalli meclisin hakim güç olduğu noktalarda siyasi ve askeri istikrarın güvencede tutulduğu alanlara verilecek. İşte adım adım yönetilecek olan ba Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Suriyelilerin eve dönüş planının detayları

Fatma GÖKSU
Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

Son dakika haberler: Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur insanlara kucağını açan Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkeleri geri dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor. Başkan Erdoğan'ın önceki gün İdlib'te inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşma çerçevesinde 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla proje üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. İstikrarlı ve güvenli bölgelerde kurulacak kentler için nüfusun yoğun olduğu illerde yaşayan Suriyelilere öncelik verilecek.

İşte Suriyelilerin eve dönüş projesiyle ilgili SABAH'ın ulaştığı son dakika haberi ve ayrıntılar...

Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

SON DAKİKA | SURİYELİLER DÖNÜYOR! 8 AŞAMALI PLAN DEVREDE

Mazlumların umudu Türkiye, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda 11 yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşında evlerinden edilen savaş mağdurlarına kapılarını açan Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmeleri için yeni proje devreye sokuluyor.

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Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

67 BİN EVE YERLEŞTİRİLDİLER

Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurlarının başlarını sokacak evleri olması için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

1 MİLYON SURİYELİ DÖNÜŞ YAPACAK

Bir yandan briket evler inşaa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni proje ile 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak.

Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

İŞTE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DÖNECEĞİ NOKTALAR

Özellikle Azez, Cerablus, ElBab, TelAbyad vea Resulayn başta olmak üzere daha önce13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşaa edilecek. 8 aşamadan oluşacak 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için planlanan proje şöyle işleyecek:

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