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Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
07:10
Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler için açıkladığı gönüllü dönüş projesi için 8 aşamalı plan devreye girecek. Öncelik, istikrarın sağlandığı 5 bölgede 13 mahalli meclisin hakim güç olduğu noktalarda siyasi ve askeri istikrarın güvencede tutulduğu alanlara verilecek. İşte adım adım yönetilecek olan ba Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Suriyelilerin eve dönüş planının detayları