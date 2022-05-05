Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması

Son dakika haberler: Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur insanlara kucağını açan Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkeleri geri dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor. Başkan Erdoğan'ın önceki gün İdlib'te inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşma çerçevesinde 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla proje üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. İstikrarlı ve güvenli bölgelerde kurulacak kentler için nüfusun yoğun olduğu illerde yaşayan Suriyelilere öncelik verilecek.

İşte Suriyelilerin eve dönüş projesiyle ilgili SABAH'ın ulaştığı son dakika haberi ve ayrıntılar...