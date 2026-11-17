Eşi Jihad'ın yurtdışında çalıştığı sanık ve eşinin bildiğini söyleyen mağdur anne, "Sanık ve eşi bana 'Senin eşin sana ne kadar para gönderiyor?' diye ayrı ayrı sordular, ben de en son 800 Euro gönderdiğini söyledim. Evde yaklaşık 1,5 saat kaldılar. Ben kendilerine konu arasında kızların odasındaki lambanın yanmadığını söyledim ve Zekeriyya boş bir vakitte gelip yapabileceğini söyledi. Ben de ertesi gün il göç idaresinde randevum olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.