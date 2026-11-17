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SON DAKİKA | 12 yaşındaki Meryem'i 800 Euro için öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 08:01
SON DAKİKA | 12 yaşındaki Meryem'i 800 Euro için öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi ortaya çıktı
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yıl 12 yaşındaki Meryem Samou'nun başına taşla vurularak öldürülmesi ve 6 yaşındaki kardeşi Ahmad'ın ağır yaralanmasına ilişkin davada gerekçeli karar ortaya çıktı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Zekeriyya Ali'ye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda; bir gün önce misafirliğe gidip evde 800 euro olduğunu öğrenen komşu sanığın, annenin göç idaresinde olmasını fırsat bilerek hırsızlık için eve girdiği belirtildi. Parayı bulamayınca Meryem'in başına kaldırım taşıyla vurup bıçaklayan sanığın, "hırsızlık suçunu kolaylaştırmak ve yakalanmamak amacıyla" bu vahşeti işlediği tescillendi.