SON DAKİKA: 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde ’O enerji patlayacak’ diyerek uyardı: İstanbul için 7.5 büyüklüğünde deprem kapıda...

YOL ALDIK AMA DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR

Beklenen depreme yönelik yapılan çalışmalara ve toplumsal bilince de değinen Özener, "2021 yılı itibarıyla AFAD tarafından İl Risk Azaltma Planları (İRAP) hazırlandı. İstanbul depremine karşı riskler belirlendi. Bu süreçte eskiye göre daha iyi durumdayız. Toplumsal olarak da daha bilinçliyiz. Artık binaların fayanslarını değil sağlamlığını soruyoruz. Ama biz çok çabuk rehavete kapılıyoruz, her şeyi hızlı unutuyoruz. Mesela deprem çantalarını hazırladık ama güncellemiyoruz. Deprem konusunda yol aldık ama daha çok yolumuz var. Öte yandan kentsel dönüşüm işini de çözmemiz gerekiyor" dedi.