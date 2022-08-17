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SON DAKİKA: 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'O enerji patlayacak' diyerek uyardı: İstanbul için 7.5 büyüklüğünde deprem kapıda...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
09:41
SON DAKİKA: 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'O enerji patlayacak' diyerek uyardı: İstanbul için 7.5 büyüklüğünde deprem kapıda...
Son dakika haberine göre; 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener SABAH'a konuştu. Özener, Marmara'daki deprem gerçeğini bir kez daha açık açık anlattı. Özener, enerjinin patlaması ile 7.2 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesini beklediklerini ifade etti. Özener, fayın tek seferde kırılmasında ise durumun çok daha korkutucu olacağını söyledi. Özener, tsunami konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.