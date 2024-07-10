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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:54

SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?

Son dakika açıklamasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bugün, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından öğrenciler 2. öğretim programlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2. öğretimler kapatıldı mı? 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı? İşte YÖK son dakika üniversite ikinci öğretim açıklaması!

SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?

İkinci öğretimlerin kapatıldığı duyuruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ikinci öğretimlerle yönelik alınan kararı açıkladı. Peki, 2. öğretimler kapatıldı mı? 2. öğretimler ne olacak, ne zaman kapatılacak? İşte haberin detayı!

SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?
SON DAKİKA DEVLET ÜNİVERSİTYELERİNDE İKİNCİ ÖĞRETİMLER KAPATILDI!
YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.
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SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?
İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?
İkinci öğretim, üniversitelerde gündüz eğitimi verilen programlara girebilmek için gereken sınavlarda yeterli puanı alamayan veya gündüzleri çalışma veya diğer nedenlerle bu programlara devam edemeyen öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim modelidir. Bu öğrenciler, genellikle akşam saatlerinde yapılan dersler ve sınavlarla eğitimlerini sürdürürler.
SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?

HANGİ BÖLÜMLER KAPATILDI?
Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.

Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.
Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?

HALİHAZIRDA BULUNAN İKİNCİ ÖĞRETİMLER NE OLACAK?
Geçen yıl ve daha önceki senelerde 2. öğretimlere yerleşen öğrencilerin birinci öğretime geçirilip geçirilmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Halihazırda 2. öğretim öğrencileriyle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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