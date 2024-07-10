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SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
13:54
SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?
Son dakika açıklamasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bugün, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından öğrenciler 2. öğretim programlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2. öğretimler kapatıldı mı? 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı? İşte YÖK son dakika üniversite ikinci öğretim açıklaması!