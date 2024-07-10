SON DAKİKA: 2. öğretimler kapatıldı mı? YÖK’ten o açıklama! 2. öğretim nedir, hangi bölümler kapatıldı?

SON DAKİKA DEVLET ÜNİVERSİTYELERİNDE İKİNCİ ÖĞRETİMLER KAPATILDI!

YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.