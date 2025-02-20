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SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
19:32
Son dakika kar tatili haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından yurtta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Altay kar fırtınası olarak adlandırılan kar yağışı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın (21 Şubat) okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Valilikler ve kaymakamlıklar da olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak kar tatili duyurusu yaptı. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili verilen iller listesi...