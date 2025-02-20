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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:32

SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

Son dakika kar tatili haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından yurtta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Altay kar fırtınası olarak adlandırılan kar yağışı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın (21 Şubat) okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Valilikler ve kaymakamlıklar da olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak kar tatili duyurusu yaptı. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili verilen iller listesi...

SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

Son dakika kar tatili haberleri... 'Altay' kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde kar tatili haberi için gözler Valilikler ve Kaymakamlıklara çevrildi. Birçok öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma okul var mı? sorularına yanıt arıyor. Valilikler de peş peşe kar tatili duyurusu yaptı. İşte 21 Şubat Cuma okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

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SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

MUŞ

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı

SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

YALOVA

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

SON DAKİKA | 21 şubat yarın okullar tatil mi? Valilikler resmi duyuruyu yaptı: İşte kar tatili verilen il ve ilçeler

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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