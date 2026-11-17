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SON DAKİKA… 3 kadından akılalmaz tuzak! Yatak odasına giren genç adam hayatının şokunu yaşadı: Oyunları korsan taksi kayıtları ile bozuldu
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:39
SON DAKİKA… 3 kadından akılalmaz tuzak! Yatak odasına giren genç adam hayatının şokunu yaşadı: Oyunları korsan taksi kayıtları ile bozuldu
SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de 3 kadın, adeta semtin kabusu oldu! Ali H.'nin evine giren şüpheliler 12 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalıp kayboldu! Ekipler şüphelileri korsan taksi kayıtları sayesinde buldu. İşte detaylar…