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Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:29

SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

Son dakika... İzmir'de eşi Vesim Şimşek tarafından 3 kızı öldürülen, biri ağır yaralanan acılı anne Naciye Şimşek içini SABAH'a döktü. Manisa Salihli'de yaşayan Şimşek, "Son konuşmamızda bana 'yaşarken öleceksin' demişti. 20 Eylül'de Nira'nın doğum günüydü. Pasta hazırlayacaktım. Ona bisiklet alacaktım. Nira'nın son istekleri pasta ve bisikletti. Kızlarım melek şeklinde rüyama girdi. Birbirimize sarıldık. 2 yaşındaki kızım Ceylin bana sarılıp ağladı" dedi. İşte şoke eden detaylar...

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

Son dakika... İzmir'de 14 yıllık fabrika işçisi eşi Vesim Şimşek (45) tarafından kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) öldürülen, Hiranur (11) isimli kızı ağır yaralanan acılı anne Naciye Şimşek içini SABAH'a döktü.

SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve hala olayın şokunu yaşayan Naciye Şimşek, "Hiranur'un tedavisi sürüyor. Hala bilinci kapalı. Uyutuluyor. Küçük küçük operasyonlar geçiriyor. Hiranur bizi ayakta tutuyor" dedi.

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SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

Cemre ve Ceylin henüz süt çocuklarıydı. 20 Eylül'de Nira'nın doğum günüydü. Nira hatta bana son konuşmasında 'dayıma doğum günü için pasta yapmıştınız. Bana da yapar mısınız?' dedi. Ben de 'tabi ki annem yaparız. Yeter ki sen pasta iste' dedim. Bisiklet istiyordu. Doğum günü hediyesi olarak bisiklet alacaktık. Nira'nın son isteği doğum günü pastası ve bisikletti" dedi.

SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

3 KIZIM MELEK ŞEKLİNDE RÜYAMA GİRDİ

3 kızının da melek şeklinde rüyama girdiğini anlatan acılı anne Naciye Şimşek, "Rüyamda Nira saçlarını kestirmişti. Çocuklarımın hepsinin kıyafetleri pırıl pırıldı. Koştura koştura gelip babaannesinin ve dedesinin elini öptü. Ceylin bana döndü gözyaşları akmak üzereydi. Rüyamda birbirimize sarıldık" dedi.

SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

CİNAYETİN PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM! SORDUĞU SORULAR...

Eşi Vesim Şimşek'in cinayetleri planlı olarak işlediğini düşündüğünü söyleyen Naciye Şimşek, "2-3 haftadır sorduğu sorulara göre cinayetin planlı olduğunu düşünüyorum. Sonradan bulmacanın parçalarını birleştiriyorum. Bana olaydan önce 'çocuklara bir şey olursa İzmir'e gelir misin?', 'bana bir şey olursa İzmir'e gelir misin?' diye sormuştu. "

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