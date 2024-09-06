Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
08:29
SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet
Son dakika... İzmir'de eşi Vesim Şimşek tarafından 3 kızı öldürülen, biri ağır yaralanan acılı anne Naciye Şimşek içini SABAH'a döktü. Manisa Salihli'de yaşayan Şimşek, "Son konuşmamızda bana 'yaşarken öleceksin' demişti. 20 Eylül'de Nira'nın doğum günüydü. Pasta hazırlayacaktım. Ona bisiklet alacaktım. Nira'nın son istekleri pasta ve bisikletti. Kızlarım melek şeklinde rüyama girdi. Birbirimize sarıldık. 2 yaşındaki kızım Ceylin bana sarılıp ağladı" dedi. İşte şoke eden detaylar...