SON DAKİKA! 3 kızını öldüren cani Vesim Şimşek bu soruları sormuş! Acılı anne konuştu: Planlı cinayet

Cemre ve Ceylin henüz süt çocuklarıydı. 20 Eylül'de Nira'nın doğum günüydü. Nira hatta bana son konuşmasında 'dayıma doğum günü için pasta yapmıştınız. Bana da yapar mısınız?' dedi. Ben de 'tabi ki annem yaparız. Yeter ki sen pasta iste' dedim. Bisiklet istiyordu. Doğum günü hediyesi olarak bisiklet alacaktık. Nira'nın son isteği doğum günü pastası ve bisikletti" dedi.

